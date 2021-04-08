Министр здравоохранения Украины Максим Степанов поставил на место депутата от партии Петра Порошенко «Евросолидарность» Алексея Гончаренко и припомнил ему заявления Порошенко в ответ на претензии по поводу вакцинации. Об этом сообщает AspiNews 8 апреля

Гончаренко в онлайн-режиме вклинился в заседание с критикой правительства. Он заявил, что Минздрав виновен в провале вакцинации на Украине. По его словам, из-за действий ведомства прививочная кампания идет слишком медленно, кроме того, задерживаются новые поставки вакцин. Лошадиными дозами. Как на Украине работает черный рынок вакцин

Глава Минздрава напомнил Гончаренко слова лидера его партии Петра Порошенко, который назвал вакцину Covishield, индийский аналог AstraZeneca, «дерьмом».

«После этого у нас возникают проблемы, в том числе с производителем, который поставляет вакцину на Украину. Еще полтора миллиона доз, с которыми есть проблемы, и все — президент Украины, премьер-министр, министр иностранных дел — пытаются забрать эти полтора миллиона доз, в том числе общаясь с правительством Индии. Поэтому эти обращения делайте своему Петру Алексеевичу Порошенко», — заявил Степанов.

В начале марта экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал вакцину Covishield, закупку которой организовали власти, и назвал ее «говном», пояснив, что цитирует знакомого врача.

В конце февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield. Впоследствии правительство Индии приостановило экспорт вакцины, чтобы ее хватило для прививок граждан Индии.

По данным на 7 апреля, на Украине привились 320 263 человека, из них две дозы получили всего два человека.