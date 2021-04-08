В Крыму постепенно решается проблема унаследованных от Украины кадров и методов хозяйствования, но нельзя сказать, что она решена полностью и окончательно. Об этом рассказал директор Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру

Василий Колташов: Вернувшись в Россию, Крым избежал социально-экономической катастрофы © РИА Новости, Александр Натрускин

«Я не знаю, как ситуация обстоит сейчас, но ситуация в 2016 году была просто катастрофической. В то время многие чиновники считали, что раз им выдали российские паспорта, то на этом их работа закончена, и можно жить и дальше так, как жили они: коррупция, бездеятельность, грязь, беспорядок, учет только их личного интереса без учета интереса отраслей экономики и граждан. Тогда было невозможно элементарную справку получить без взятки», — указал эксперт.

Экономист отметил, что принимал участие в некоторых совещаниях по инвестициям в Крым и работе с местной бюрократией, по их итогам может сказать, что, хотя коррупции становится меньше (мэр Ялты сидит), это не означает окончательное решение вопроса.

Все эти проблемы могут быть решены при помощи постепенного приведения всех механизмов работы в соответствие с нормами РФ, наведением порядка в учете крымского имущества и устранением тяжелого наследия украинского режима, резюмировал Колташов.

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