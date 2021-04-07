Если до понедельника вопрос с долгами за март, частично за февраль и январь не будет решен, работники оставляют за собой право на более радикальные действия, рассказал Волынец.
«Работникам шахты "Степная" задолжали более 41 млн грн, общий зарплатный долг по ГП "Львовуголь" превысил 200 млн грн», — подчеркнул он.
Волынец уточнил, что на общешахтных сборах было принято решение прекратить отгрузку угля контрагентам и грузить его на склад.
При этом третья и четвертая смены шахты «Степная» ГП «Львовуголь» не работают, добавил он.