Шахтеры украинского госпредприятия «Львовуголь» из-за задолженностей по зарплатам прекратили отгружать уголь, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец 7 апреля на своей странице в Facebook

Если до понедельника вопрос с долгами за март, частично за февраль и январь не будет решен, работники оставляют за собой право на более радикальные действия, рассказал Волынец.

«Работникам шахты "Степная" задолжали более 41 млн грн, общий зарплатный долг по ГП "Львовуголь" превысил 200 млн грн», — подчеркнул он.

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При этом третья и четвертая смены шахты «Степная» ГП «Львовуголь» не работают, добавил он.