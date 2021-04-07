Население Украины сократится почти на 1 млн человек до 2026 года. Такой прогноз дал Международный валютный фонд (МВФ) в апрельском обзоре «Перспективы мировой экономики», опубликованном во вторник, 6 апреля

По оценкам МВФ, на конец 2020 года численность населения Украины составила 41 млн 483 тысяч человек. Стоит отметить, что согласно официальным данным, в стране проживают 41 млн 588 тысяч человек.

Демограф: Украине необходима классическая перепись населения © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

— на конец 2021 года — 41,317 млн человек,

— на конец 2022 года — 41,152 млн человек,

— на конец 2023 года — 40,987 млн человек,

— на конец 2024 года — 40,823 млн человек,

— на конец 2025 года — 40,660 млн человек,

— на конец 2026 года — 40,497 млн человек.

Ранее председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер заявила, что реальная численность населения Украины — не более 30 млн человек. По ее словам, метод подсчета населения по числу телефонных абонентов, который использовался при составлении официальной статистики, неэффективен и некорректен.