Даже несмотря на сложную экономическую и эпидемиологическую ситуацию в своей стране, власти Украины способны на наступление в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков

По словам эксперта, в оценке потенциального развития событий главное — не повторить ошибку Сталина, который, видя, что германская армия абсолютно не готовится к зиме, предположил, что не стоит ждать полномасштабного нападения. Глава ДНР не исключает возможной атаки Киева на Донбасс © из личного архива Дениса Пушилина

«Руководству сегодняшней Украины совершенно всё равно, сколько солдат погибнет во время наступления, и тем более им всё равно, сколько мирных жителей или военнослужащих заболеют коронавирусом. Их это вообще не волнует», — сказал Стариков.

Он отметил, что перспективы развития в ту или иную сторону вооружённого конфликта в Донбассе нет смысла связывать с эпидемиологической ситуацией, поскольку главный вопрос украинской политики — что об Украине подумают другие страны, в частности США.

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