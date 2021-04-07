По словам эксперта, в оценке потенциального развития событий главное — не повторить ошибку Сталина, который, видя, что германская армия абсолютно не готовится к зиме, предположил, что не стоит ждать полномасштабного нападения.
«Руководству сегодняшней Украины совершенно всё равно, сколько солдат погибнет во время наступления, и тем более им всё равно, сколько мирных жителей или военнослужащих заболеют коронавирусом. Их это вообще не волнует», — сказал Стариков.
Он отметил, что перспективы развития в ту или иную сторону вооружённого конфликта в Донбассе нет смысла связывать с эпидемиологической ситуацией, поскольку главный вопрос украинской политики — что об Украине подумают другие страны, в частности США.
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