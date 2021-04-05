Американцы не участвуют в постройке «Северного потока — 2», в отличие от России и Германии, поэтому проигрывают войну за Европу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник

Американцы любым способом будут добиваться остановки строительства газопровода «Северный поток — 2», так как намерены не допустить сближения Европейского союза и России на почве сотрудничества по совместному проекту.

«"Северный поток — 2" нервирует США сам по себе. По мере приближения завершения его строительства американцы всё явственнее понимают, что проигрывают борьбу за Европу как за самый лакомый рынок углеводородов и что сами европейцы им в этой борьбе потакать не намерены. Они в доле», — сказал Мирошник.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности, страны Прибалтики и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.