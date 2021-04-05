Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой вклад его страна может сделать в чемпионат мира по футболу – 2022, который впервые состоится на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в интервью катарским СМИ, которое было обнародовано 5 апреля на сайте Офиса президента Украины

Зеленский заявил, что Украина имеет огромный опыт проведения массовых мероприятий, спортивных соревнований. В частности, в 2012 году Украина принимала чемпионат Европы по футболу, а в 2019 году в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. Букмекеры оценили вероятность матча России и Украины на Евро-2020 © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Поэтому мы будем рады поделиться нашим опытом с катарскими партнерами. Это могут быть и чисто технические аспекты, и вопросы безопасности. Также украинские компании заинтересованы в участии в реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов к мировому мундиалю», — заявил Зеленский.

Помимо этого украинский лидер отметил, что залогом настоящего праздника для болельщиков станет профессиональный менеджмент и традиционное гостеприимство Катара.

Ранее британское издание The Gurdian опубликовало материал, в котором говорилось, что за время подготовки Катаром чемпионата мира во время стройки спортивной инфраструктуры погибли более 6,7 тыс. рабочих-мигрантов. После этого ряд футбольных клубов, объединений болельщиков и общественных организаций призвали бойкотировать турнир.