Учитывая близость и лояльность Рината Ахметова, деолигархизация Украины в американском формате его коснётся в последнюю очередь. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Секрет успеха. Как Ахметов выкручивает руки власти и наживается на Украине © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

Независимо от поведения украинской олигархии, ее лояльность относительно внешнего управления со стороны коллективного Запада приведет к тому, что те или иные украинские олигархи окажутся в конце списка на зачистку, подчеркнул эксперт.

«А чёрную метку Ахметов получил уже в конце прошлого года — фильм «Наследник», где сын покойного депутата Щербаня, который стал первым донецким политиком, сочетавшим в своих руках мощные экономические и политические рычаги. Там более чем прозрачные намеки в сторону Рината Леонидовича», — указал Золотарев.

Возможно, что деолигархизация в американской редакции начнется именно с Игоря Коломойского, и загонять его будут очень далеко, мощно и системно, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.