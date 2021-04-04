Ранее СНБО поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена». В свое время Ахметов тоже поддерживал эти договоренности.
Независимо от поведения украинской олигархии, ее лояльность относительно внешнего управления со стороны коллективного Запада приведет к тому, что те или иные украинские олигархи окажутся в конце списка на зачистку, подчеркнул эксперт.
«А чёрную метку Ахметов получил уже в конце прошлого года — фильм «Наследник», где сын покойного депутата Щербаня, который стал первым донецким политиком, сочетавшим в своих руках мощные экономические и политические рычаги. Там более чем прозрачные намеки в сторону Рината Леонидовича», — указал Золотарев.
Возможно, что деолигархизация в американской редакции начнется именно с Игоря Коломойского, и загонять его будут очень далеко, мощно и системно, добавил политолог.
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