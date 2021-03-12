Китай прекрасно понимает всю степень субъектности Украины и сохраняет спокойствие в ситуации с «Мотор Сич», считает политолог Андрей Золотарев

Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) рассказал в интервью изданию Украина.ру

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена».

- Андрей, решение СНБО — это объявление охоты на ведьм или обычное сотрясание воздуха?

— Мне тяжело понять логику выдающегося деятеля кооперативного движения из Луганска (секретаря СНБО Алексея Данилова), возглавляющего СНБО. В такой логике можно предъявить тем, кто сдал ядерное оружие в обмен на пустопорожние обещания моральной поддержки, и вообще дойти до Богдана Хмельницкого. Луценко же заочно пытался судить Берию и Сталина. Тут логика такая: мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.

Харьковские соглашения: госизмена или упущенный шанс экономического развития Украины © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

Перспектива того, что 236 депутатов посадят в клетку и в наручниках будут судить за Харьковские соглашения, выглядит эфемерной.

Другой момент — это национализация «Мотор Сич». Пока мы видим сдержанную реакцию Китая. Китай прекрасно понимает всю степень субъектности Украины и сохраняет спокойствие. Но можно предположить, что на одном из ключевых внешних рынков Украина получит проблемы. Равно как и не получит китайских инвестиций. То есть инвестировать в такую страну китайцы не будут. То есть получаем еще очевидные экономические проблемы, не только касающиеся «Мотор Сич», но и по другим направлениям. Это отложенный эффект.

«Мотор Сич» и массовая госизмена в Раде: что решил СНБО © president.gov.ua

Дальше то, от чего переключается внимание украинцев, тарифы, война, обязательно вылезет. И тогда многие, не досмотрев сериал, потребуют вернуть деньги за билеты. Но это вопрос времени, поскольку это такие сильнодействующие средства, с которыми вошли во вкус, то есть санкции СНБО как лекарства. Сначала вы принимаете, и оно действует, потом эффект снижается, и увеличиваете дозу. Ну а потом организм привыкает и препарат перестает действовать.

Мне кажется, что уже пошел перебор. Если с Медведчуком все более или менее понятно и политический эффект принесло (санкции, принятые СНБО ранее): избиратель «Евросолидарности» и «Голоса» стал с интересом смотреть на Зеленского, то здесь переигрывают.

- Данилов на брифинге уклончиво ответил на вопрос журналиста о санкциях в отношении Коломойского. Власть боится его тронуть?

Удар по индемнитету. Зачем Зеленский полез в петлю Данилова © president.gov.ua

Возможно, что деолигархизация в американской редакции начнется именно с Игоря Валерьевича, и загонять его будут очень далеко, мощно и системно.

- А Рината Ахметова, который в 2010 году голосовал за Харьковские соглашения, как-то коснется это процесс?

— Учитывая близость и лояльность Ахметова, это его коснётся в последнюю очередь. Независимо от поведения украинской олигархии, ее лояльность и пушистость относительно внешнего управления со стороны коллективного Запада приведет к тому, что те или иные украинские олигархи окажутся в конце списка на зачистку.

А чёрную метку Ахметов получил уже в конце прошлого года — фильм «Наследник», где сын покойного депутата Щербаня, который стал первым донецким политиком, сочетавшим в своих руках мощные экономические и политические рычаги. Там более чем прозрачные намеки в сторону Рината Леонидовича.

- Петр Алексеевич тоже был в числе тех, кто одобрил Харьковские соглашения…

Марат Баширов о том, что нужно сделать Зеленскому, если он хочет разогнать ОПЗЖ © РИА Новости, Владимир Трефилов Порошенко могут очень активно напоминать его роль, тогда он был министром в «злочинной банде» Азарова-Януковича. Он же все-таки сидел в министерском кресле, а не в Качановской колонии, как та же Юлия Тимошенко. Мне кажется, что поле проблем у Порошенко может возникнуть со стороны Медведчука, поскольку очевидно и логично намерение показать, что они работали в тесной связке, что они не были никакими оппонентами, а были партнёрами. Думаю, вектор усилий будет направлен именно в этом направлении.

- В этот раз на СНБО не вспомнили о Медведчуке, ОПЗЖ и Партии Шария. Власть ограничится ранее принятыми мерами?

— Нет, ничего не остановится. Процесс будет продолжен. В тот же день проходили активные обыски с участием СБУ и фискальной службы на сети заправок Glusco, которую некоторые связывают с Медведчуком. Поэтому будет проводиться системный курс на подавление политических амбиций и выбивание ресурсной базы у Виктора Медведчука.