Российская вакцина хлынет на Украину всевозможными путями, когда ситуация с коронавирусом выйдет за все разумные пределы. Об этом рассказал российско-украинский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Виктор Медведчук заявил, что Украине не стоило политизировать вопрос кампании по вакцинации населения. По его словам, сотрудничая с Москвой, Киев уже сейчас смог бы выпускать препарат «Спутник V» на собственных мощностях, чем обеспечил бы граждан защитой от COVID-19.

Сегодня вся Украина превратится в красную зону, смертность от этого станет бесконтрольной, и вся Украина распишется в собственном бессилии, а этого не хотелось бы, подчеркнул эксперт.

«А так вакцинный туризм из Украины будет просачиваться любыми путями. Особенно если смягчится приграничный контроль. Огромное количество украинцев, особенно тех, кто работает в России, имеет тут контакты, друзей и знакомых, тоже приедет сюда и начнет вакцинироваться», — полагает Скачко.

Сколько бы ни клеветали на Sputnik V, пока он дарит жизнь, люди будут к нему тянуться, будут помнить, где его произвели, и будут понимать, что в циничном, подлом, меркантильном мире Россия предлагает спасение, предлагает жизнь, заключил собеседник издания.

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