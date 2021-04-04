Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине не стоило политизировать вопрос кампании по вакцинации населения. По его словам, сотрудничая с Москвой, Киев уже сейчас смог бы выпускать препарат «Спутник V» на собственных мощностях, чем обеспечил бы граждан защитой от COVID-19.
Сегодня вся Украина превратится в красную зону, смертность от этого станет бесконтрольной, и вся Украина распишется в собственном бессилии, а этого не хотелось бы, подчеркнул эксперт.
«А так вакцинный туризм из Украины будет просачиваться любыми путями. Особенно если смягчится приграничный контроль. Огромное количество украинцев, особенно тех, кто работает в России, имеет тут контакты, друзей и знакомых, тоже приедет сюда и начнет вакцинироваться», — полагает Скачко.
Сколько бы ни клеветали на Sputnik V, пока он дарит жизнь, люди будут к нему тянуться, будут помнить, где его произвели, и будут понимать, что в циничном, подлом, меркантильном мире Россия предлагает спасение, предлагает жизнь, заключил собеседник издания.
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