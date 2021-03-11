Если мы хотим вернуть Украину, нужно вести кропотливую системную войну за умы украинцев. А для этого нужно создавать целую сеть воздействия, считает киевский журналист Владимир Скачко

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Украина в последнее время начала активно работать в Крыму и в Донбассе, где она с помощью имеющегося у нее телеканала «Дом» начала проводить идеологическую пропаганду, навязывая телезрителям положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.

- Владимир Сергеевич, как вы считаете, это распил денег, или России нужно всерьез отнестись к деятельности этого телеканала?

— Одно другому не противоречит. Это распил денег, который выделяется, как говорят в Киеве, на «благородное дело». А с другой стороны, это полная бессмыслица. Это только в сказках ложь побеждает ложь. А в основе народного существования считается, что борьба идет между добром и злом, между ложью и правдой. А Украина изначально становится на ложную платформу. Она как бы пытается победить ложью другую ложь.

Это ничего другого, кроме информационной войны, не означает. Это борьба пропаганды с контрпропагандой, как ты ее ни назови. И результат этой борьбы достигнет 10-15% населения, которые по привычке или по врожденной ментальной предрасположенности склонны верить всему, что звучит из утюга, телевизора, радио или интернета. Не более того.

Тем не менее, если из каждого утюга говорить, что Россия — враг, то это создает нужную атмосферу ненависти или как минимум неприятия. Это самое страшное. Поэтому противодействовать этому нужно только контрпропагандистскими методами, желательно, побеждая украинскую пропаганду правдивой контрпропагандой и правдивой информацией. Получится ли это — вопрос.

- Нужно ли нам для этих целей создавать целые пропагандистские сети из телевидения, радио и интернет-СМИ, или же надо действовать по-другому?

— Клин вышибают клином. Если они льют потоки лжи, мало подставить зонтик, потому что вода будет все равно стекать и капать на фалды. Нужно делать то же самое, но делать профессиональнее, умнее, а главное — правдивее. По большому счету использование «мягкой силы», которая потом становится «твердой силой», начинается с обработки мозгов, сознания. Только так.

Коллективный Запад с чего начал? Сначала подготовил атмосферу, потом в этой атмосфере подготовил ее потребителей, потом из потребителей сделал ее носителей, из носителей сделал симулякр гражданского общества, а потом из этого гражданского общества начали формировать политическую повестку дня, из носителей этой идеи с промытыми мозгами сделали сначала консультантов, потом советников, а потом и политиков Украины. И они уже без понукания извне выполняют неукраинскую повестку. А все начиналось с агитации за якобы передовые прогрессивные цивилизационные ценности.

Россия проиграла Украину. Сначала она проиграла её в умах, а сейчас проигрывает ее и де-факто. Россия сама довела себя до состояния, когда победить этот грантоедский соросовский режим можно только физическим воздействием или дипломатической и экономической блокадой.

Если мы хотим вернуть Украину, нужно вести кропотливую системную войну за умы украинцев. А для этого нужно создавать целую сеть воздействия. Это то, чем озаботились американцы, и куда они, по словам Виктории Нуланд, вложили 5 млрд долларов. Майдан сначала произошел в душе молодого поколения, а уже потом спровоцировал то, что произошло в феврале 2014 года. Это мое глубокое убеждение.

Главное, что я так или иначе участвовал в этих процессах. Я был непосредственным участником заманивания в эту политическую медовую ловушку. Я знаю, что это работает. И кроме духовного это создает еще и материальный мир, который более привлекателен, чем украинская действительность. Коммунистическое сочетание материальных и моральных принципов дает полноценного грантоеда, коллаборациониста и компрадора, которые сейчас находятся у власти и добивают эту страну.

- Вы активно участвуете в российских ток-шоу. Это всего лишь шоу, или к вам действительно прислушиваются, и это может быть эффективным средством пропаганды?

— Если бы там был стопроцентный поиск истины, оно бы называлось как-то по-другому. А так оно называется «шоу». Это в разной степени удачная игровая попытка опровергнуть ложь и донести правду или хотя бы заменить ее своей ложью. Но название «шоу» говорит само за себя. Это игровая подача информации в виде соревнования или псевдосоревнования, брейншторма или лживого мозгового штурма.

Тем не менее, это воздействует, потому что это облегченная форма. Это не поиск истины, но блуждание над истиной. Это робкие попытки разбудить её и сделать достоянием гласности. Не более того. Но это лучше, чем ничего.

- Дело в том, что Михаил Погребинский высказывал мнение, будто бы граждане Украины считают слишком антиукраинским тот нарратив, который высказывается на российских ток-шоу. Нужно ли нам учитывать все эти тонкости?

— Пропаганда и контрпропаганда воспринимаются сторонами исключительно как средство борьбы, как оружие. Повторюсь, все дело в методике, в технологии подачи, а главное — в количестве правды в подаваемой информации.

Константин Кнырик: России нужно вести свою пропаганду на принципиально ином уровне © РИА Новости, Владимир Трефилов

Умная пропаганда и агитация — это крик мальчика «А король-то голый». Это тот эффект, который становится очевидным для все большего и большего количества людей. Если это получается, значит, пропаганда успешна. Если не получается, то это значит, что оболванивание работает против оболванивания. И тут все зависит от того, кто больше расстарается.

- А можно ли в принципе бороться за лояльность украинцев, если мы не контролируем элиты?

— Я же с самого начала сказал, что агитация и пропаганда нужна для создания ориентированных на себя элит. Я все время говорю о разнице воздействия на Украину между Россией и Западом, но меня никто не слышит.

Американцы купили себе народ, и народ избрал и легитимизовал нужных им политиков. Россия же изначально при помощи газа, нефти, кредитов, выгодных торговых сделок пыталась купить элиту, высокомерно надеясь на то, что элита приведет к ней весь народ. То есть стоит купить президента, премьера и губернатора, и все будет сделано. Купили. Но нашлись силы, которые перекупили их. А потом их же сместили демократическим путем и избрали ту шушеру, которая правит сегодня.

Можно говорить все что угодно на Зеленского. Но он, извините меня, победил демократически. Хочет это кто-то понимать или нет. Да, это было протестное голосование против Порошенко, но, тем не менее, демократическая процедура была соблюдена. В этом нет сомнений. И сместить его можно таким же путем. Только тогда смещение Зеленского будет легитимным.

Россия сейчас должна повторить то, что повторил коллективный Запад. Завоевать симпатии украинцев, среди них распространить пророссийскую (которая на самом деле является проукраинской) позицию, на эту позицию найти людей, воспитать политические элиты и попытаться каким-то способом привести эти элиты к власти, чтобы элиты служили Украине и российско-украинским отношениям по зову сердца, а не за зарплату.

Ведь эти ребята, которые сегодня руководят Украиной, не просто продажны, а продажны по убеждению. Они считают, что так и должно быть. Как говорил Жванецкий, если других туфель не видел, то и наши хороши. Если эти люди никогда не служили Украине и не понимают украинские интересы, то они и не будут считать себя предателями Украины. Они считают, что служение Западу — это и есть служение Украине, а лишение Украины суверенитета является для нее благом.

Это симулякр, ложь. Но она является убеждением значительной части соросовского сообщества. Это величайшая нравственная и интеллектуальная подмена, когда служение Украине подменяют служению Западу. Можно нанять таких служащих, а можно их воспитать. Вот их и воспитали. Коллаборационисты и компрадоры — это не только покупной товар. Это еще и продукт воспитания и целенаправленной подготовки. В этом нет ничего нового. Просто это апробировали на Украине в условиях неоколониализма, когда страны завоевывают не пушками, танками и солдатами, а при помощи «мягкой силы» и воспитания коллаборационистов.

Помните, в истории Украины был удивительный факт, когда Путин и Медведев приехали на парад 9 Мая, а Янукович угощал их конфетками. Путин не взял, а Медведев взял. Так вот конфетку нужно давать народу, а не президенту. Если народ возьмет эту конфетку, все будет хорошо. Если конфетку возьмет только президент, то найдется второй, третий и четвертый, который даст ему еще больше конфет получше и повкуснее, и парень перекупится. А народ не перекупить. Общественное мнение — это трудоемкая вещь, требующая кропотливой работы.

- Говорят, что российская вакцина, несмотря на официальный запрет, так или иначе попадет на Украину. Сможет ли она улучшить позиционирование России в народе или нет?

— Не хочется об этом говорить, но она хлынет на Украину всевозможными путями, когда ситуация с коронавирусом выйдет за все разумные пределы, вся Украина превратится в красную зону, смертность от этого станет бесконтрольной, и вся Украина распишется в собственном бессилии. А этого не хотелось бы.

Владимир Жарихин: У России все меньше причин пытаться понравиться украинскому избирателю © РИА Новости, Владимир Трефилов

Вакцина Sputnik V — это потрясающее средство борьбы не за гегемонию в современном мире (когда берут власть силой), а за лидерство в мире благодаря собственным идеям. Нищий Советский Союз до определенного момента был мировым лидером, потому что он выдвигал особые идеи, в которые всему человечеству хотелось верить бесплатно.

Американцы же насаждали свое лидерство оружием и военными бюджетами. В один прекрасный момент они стали и лидером, и гегемоном, но сейчас они это лидерство потеряли, потому что опустились до состояния нужника внутри себя, а на пятки им в сфере вооружения наступают и Китай, и Индия, и Латинская Америка, и прочие страны.

Поэтому Sputnik V — это предложение гуманитарного характера по спасению человечества от страшного заболевания, а это и есть лидерство. И если это лидерство имеет под собой реальные основания, оно состоится, несмотря на коллективное противодействие, ложь и обман. Потому что Россия предлагает человечеству жизнь и здоровье.

На Украине есть выражение «нехай клевещут». Сколько бы ни клеветали на Sputnik V, пока он дарит жизнь, люди будут к нему тянуться, будут помнить, где его произвели, и будут понимать, что в циничном, подлом, меркантильном мире Россия предлагает спасение, предлагает жизнь. И ничем это не перебьешь. Украина в этом плане не исключение. Если человек не хочет жить, врачи бессильны. И если страна хочет жить, то ей в этом не помешают политики, коллаборационисты и компрадоры.