«Как сказал [писатель Александр] Солженицын, "у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи". Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Белоруссия. И это очевидно», — сказал Кравчук.
Он также отметил, что Украине не стоит драматизировать по поводу обсуждаемой в СМИ близкой войне.
«Но мы каждую минуту должны укреплять свою оборону, укреплять единство общества, перестать спорить там, где есть общенациональный интерес, — а это достижение мира и преодоление коронавируса», — сказал он.
Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выступил в Верховной Раде с докладом, в котором сообщил, что Россия якобы наращивает свое военное присутствие в Донбассе и у границ с Украиной. Позже эту информацию подтвердила украинская разведка.