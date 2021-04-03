Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук считает, что Украина – это враг России, а Белоруссия – холуй. Об этом он заявил 2 апреля в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина»

«Как сказал [писатель Александр] Солженицын, "у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи". Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Белоруссия. И это очевидно», — сказал Кравчук.

Обострение в Донбассе: Запад решает свои задачи за счёт Украины © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Но мы каждую минуту должны укреплять свою оборону, укреплять единство общества, перестать спорить там, где есть общенациональный интерес, — а это достижение мира и преодоление коронавируса», — сказал он.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выступил в Верховной Раде с докладом, в котором сообщил, что Россия якобы наращивает свое военное присутствие в Донбассе и у границ с Украиной. Позже эту информацию подтвердила украинская разведка.