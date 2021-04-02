Карантинные ограничения на Украине показывают положительные результаты, поэтому введение комендантского часа как одной из мер локдауна не обсуждается. Об этом 1 апреля в эфире телеканала «Украина 24» заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов

Степанов объяснил высокую смертность от COVID-19 на Украине © Facebook, Максим Степанов

Также министр напомнил, что ввести комендантский час можно только с разрешения Верховной Рады и президента.

Жесткий адаптивный карантин сейчас действует в 11 областях страны. По словам министра, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, с которых началась новая волна, ситуация стабилизируется.

За сутки на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии: подтвердили 19 893 новых случаев. Больше всего новых заражений зафиксировали в Одесской и Хмельницкой областях. По смертельным случаям также отмечен антирекорд — 433.