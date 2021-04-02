«Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение», — объяснил Степанов.
Также министр напомнил, что ввести комендантский час можно только с разрешения Верховной Рады и президента.
Жесткий адаптивный карантин сейчас действует в 11 областях страны. По словам министра, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, с которых началась новая волна, ситуация стабилизируется.
За сутки на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии: подтвердили 19 893 новых случаев. Больше всего новых заражений зафиксировали в Одесской и Хмельницкой областях. По смертельным случаям также отмечен антирекорд — 433.