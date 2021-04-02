Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 2 апреля рассмотрит темы «безопасности и справедливости». Об этом 2 апреля в эфире телеканала «Украина 24» заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко

«Как вы видели и по прошлым неделям, нет от нас анонсов по темам, которые будут рассматриваться на СНБО. Конкретных тем мы не называем до самого заседания, но могу сказать, что сегодня СНБО, как и все прошлые, это будут темы безопасности и наведения справедливости наконец в стране», — заявил он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что СНБО Украины в пятницу рассмотрит около десяти вопросов, включая утверждение плана вакцинации на текущий и следующий год и введения санкций против ряда лидеров контрабандного бизнеса на Украине.

Глава Минкульта Украины выразил надежду, что СНБО закроет Российский центр науки и культуры © commons.wikimedia.org, V.lyaschenko

Кроме того, Служба безопасности Украины рекомендовала СНБО ввести санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего главы Кабмина Николая Азарова и некоторых бывших должностных лиц.

На февральских заседаниях СНБО были приняты решения о введении санкций против депутатов Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака и Виктора Медведчука и еще нескольких граждан Украины. Также были принудительно закрыты три канала, связанные с ОПЗЖ.