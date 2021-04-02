Глава Луганской Народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник объявил о начале призыва для лиц, подлежащих воинской службе на обучение военным специальностям в Народной милиции ЛНР. Об этом говорится в документе, опубликованном 1 апреля на его официальном сайте

Министр обороны Украины объяснил, как призывникам легально «откосить» от службы в ВСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказано о решении провести с 1 апреля по 30 сентября мероприятия по обязательному обучению по военно-учетным специальностям солдат и сержантов в возрасте от 18 до 27 лет, «состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, и не пребывающих в запасе», в количестве 200 человек.

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко пояснил, что срок обучения военнообязанных граждан воинским специальностям составляет шесть месяцев.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин также объявил с 1 апреля призыв на военную службу. В ряды Народной милиции ДНР направят 200 человек из числа призывников сроком на полгода.