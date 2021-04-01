Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива предрек Украине безвозвратную потерю Донбасса, сообщили 31 марта на сайте партии

Путин обсудил Донбасс с Меркель и Макроном © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«По ту сторону линии разграничения с каждым днем все меньше людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее», — отметил политик.

Он заверил, что если действия власти не изменятся, то Украина «очень скоро безвозвратно потеряет Донбасс».