По его словам, украинским властям «очень удобно» списывать все свои неудачи и проблемы на неурегулированный конфликт на востоке страны. Поэтому Киев не будет выполнять Минские соглашения, утверждает парламентарий.
«По ту сторону линии разграничения с каждым днем все меньше людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее», — отметил политик.
Он заверил, что если действия власти не изменятся, то Украина «очень скоро безвозвратно потеряет Донбасс».