Десять депутатов Верховной Рады от фракции «Голос» опубликовали совместное заявление, в котором требуют провести съезд, изменить устав и переизбрать руководство партии, сообщил «Цензор.нет» 29 марта

Партия «Голос» приветствовала санкции против Коломойского © скриншот видео "BIHUS info"

«Мы осуждаем ведение руководством партии и фракции подковерных переговоров о вхождении в коалицию с партией власти. Мы не видим себя в коалиции с политической силой, которая покрывает [замглавы Офиса президента Олега] Татарова и [главу Минздрава Максима] Степанова, назначает [главой Минобрнауки Сергея] Шкарлета, бросает за решетку политзаключенных, провалила вакцинацию и верит в мирные намерения России. Такая коалиция недопустима», — говорится в заявлении.

Депутаты также подчеркнули, что не разделяют отказ руководства партии от защиты антикоррупционных органов и борьбы с коррупцией и разочарованы тем, что оно не подписало постановление об увольнении Генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, несмотря на то что большинство представителей фракции считают ее работу провальной.

Они требуют внести в устав партии изменения, которые расширят полномочия партийных ячеек, а также провести выборы руководства политсилы, которые дадут возможность перезапустить работу «Голоса».

Заявление подписали половина депутатов фракции в Раде: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин и Ярослав Юрчишин.

Ранее Юрчишин сообщил, что руководство «Голоса» предупредило шестерых членов о возможном исключении из состава партии. По словам Устиновой, таким образом политсила пытается избавиться от неугодных.