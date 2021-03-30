Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган налаживают сотрудничество в военной сфере между Киевом и Анкарой в части закупки беспилотников Bayraktar. Также стало высказываться мнение, что пример операции Баку в Карабахе может повлиять на решение Украины силой вернуть территории народных республик Донбасса.
«Параллель здесь проводить невозможно. Ни одна из стран не окажет такую же поддержку Украине, какую Турция оказала Азербайджану. Тем не менее такие люди в украинском руководстве остаются», — указал эксперт.
Тем не менее такие люди в украинском руководстве остаются, и это в первую очередь вызвано тяжелой социально-экономической ситуацией в стране, считает Баширов.
В этом есть элемент авантюры, чтобы отвлечь население, может быть, запугать в связи с тем, что падает рейтинг и у президента Владимира Зеленского, и у его партии «Слуга народа», заключил собеседник издания.
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