Если в Киеве думают, что они могут осуществить силовой захват Донбасса по карабахскому образцу, они глубоко ошибаются. Ни одна из стран не окажет Украине такую же поддержку, какую Турция оказала Азербайджану. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Подводная лодка в лесах Украины: Как Донбасс пересадил зеленые легкие югу России © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган налаживают сотрудничество в военной сфере между Киевом и Анкарой в части закупки беспилотников Bayraktar. Также стало высказываться мнение, что пример операции Баку в Карабахе может повлиять на решение Украины силой вернуть территории народных республик Донбасса.

«Параллель здесь проводить невозможно. Ни одна из стран не окажет такую же поддержку Украине, какую Турция оказала Азербайджану. Тем не менее такие люди в украинском руководстве остаются», — указал эксперт.

Тем не менее такие люди в украинском руководстве остаются, и это в первую очередь вызвано тяжелой социально-экономической ситуацией в стране, считает Баширов.

В этом есть элемент авантюры, чтобы отвлечь население, может быть, запугать в связи с тем, что падает рейтинг и у президента Владимира Зеленского, и у его партии «Слуга народа», заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.