Власти Украины заблуждаются, надеясь реализовать карабахский сценарий в Донбассе, считает политтехнолог Марат Баширов

Уже не мир, еще не война. Что ждёт Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил

- Марат, в последнее время представители Украины, в том числе экс-президент Украины Леонид Кравчук, позволили себе резкие выпады в адрес России. Кроме того, количество обстрелов на линии разграничения с человеческими жертвами среди военнослужащих ДНР увеличилось. На ваш взгляд, готовится ли Киев к реализации силового сценария в Донбассе?

— На Украине воодушевлены успешным кейсом, связанным с Карабахом, когда Турция оказала военную помощь Вооруженным силам Азербайджана. То есть они думают, что им удастся осуществить такой же сценарий. Но мне кажется, что они очень серьезно заблуждаются. Параллель здесь проводить невозможно. Ни одна из стран не окажет такую же поддержку Украине, как Турция оказала Азербайджану.

Тем не менее такие люди в украинском руководстве остаются. Это в первую очередь вызвано тяжелой социально-экономической ситуацией в стране. В этом есть элемент авантюры, чтобы отвлечь население, может быть, запугать в связи с тем, что падает рейтинг и у господина Зеленского, и у его партии «Слуга народа».

- Может быть эскалация в Донбассе попыткой отвлечь Москву от строительства газопровода «Северный поток – 2»?

Сергей Марков: Зеленский хочет сняться в образе русофобского чудовища и послать фото в Вашингтон © РИА Новости, Нина Зотина

- Недавно СНБО заявил о якобы подготовленных пяти сценариях, а еще раньше Зеленский говорил о переходе к плану Б по реализации Минских соглашений. Что кроется за этими заявлениями?

— Ничего, это все тот же один вариант — напасть и убить. Они могут менять слова местами, но план у них только один.

- Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США больше не будут использовать армию, чтобы менять политические режимы в других странах. Как вы оцениваете это заявление?

— Это касалось в первую очередь ввода войск на Ближнем Востоке. Это не относится к кейсу на Украине. Военную поддержку они будут оказывать через поставку вооружений и обучающую программу для украинских военных. Это не будет остановлено.

- Если предположить наихудший вариант развития событий в Донбассе, то какими будут действия России?

— Мы неоднократно слышали заявления президента Владимира Путина, стоит в первую очередь ориентироваться на них, о том, что Россия не оставит в беде народные республики. Форму поддержки будет определять президент на основе консультаций с Советом безопасности России.