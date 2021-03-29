Украинская прима-балерина Екатерина Кухар на днях поделилась с поклонниками откровенным снимком в Instagram

На двух снимках — лицо и ноги Кухар. Она в черной блузке и белой юбке с разрезом до бедра. Получается, что нога, которой балерина жмет на газ, полностью обнажена, если не считать босоножки на каблуке. Внучка Ротару выставила ноги в окно и порассуждала о жизни © Instagram, iamsofiaeve

«Адреналин поднимается с колен… Каплями живой воды», — подписала снимки балерина.

«Какая красивая», «Женственная и мужские хобби», «Вау», «Ого», — восхитились поклонники Кухар.

Екатерина Кухар родилась в Киеве, ей 39 лет. С 1999 года она прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко. Заслуженная и Народная артистка Украины. Одна из судей проекта «Танцы со звездами».