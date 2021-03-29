Двери Офиса президента Украины, которые разрисовали и разбили на акции в поддержку националиста Сергея Стерненко, отправят на реставрацию и затем вернут на место. Об этом сообщила 29 марта в Instagram пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель

Мендель отметила, что двери отправляют на реставрацию с целью экономии средств.

«Офис Президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на любые выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма», — написала она.

Мендель подчеркнула, что виновные в вандализме ответят по закону — и те, кто пытался поджечь государственный герб Украины на табличке на входе в Офис президента, и те, кто ломал двери и окна и рисовал свастику на стене. Художественная галерея назвала разрисованные двери Офиса Зеленского арт-объектом и захотела их выкупить © REUTERS, Valentyn Ogirenko

По ее словам, власти уважают право украинцев на протест, но произошедшее 20 марта у Офиса президента за 30 лет независимости Украины никому еще не приходило в голову сделать.

Ранее представители художественной галереи предложили выкупить двери у Офиса президента и продать их на аукционе. Таким образом можно было бы возместить их стоимость и не тратиться на ремонт. Кроме того, недавно двери сняли в выпуске программы телеканала «1+1» «Право на власть».

Двадцатого марта под зданием Офиса президента прошел митинг в поддержку осужденного на семь лет одесского радикала Сергея Стерненко. Здание облили краской, пытались сжечь официальную табличку перед входом, бросали в здание файеры, разбили окна и оставили на фасаде надписи, которые выводят до сих пор. Акция протеста сторонников Стерненко нанесла ущерб государству на 2 млн гривен (около 5 млн рублей). Полиция сообщила, что протестующих было 1,5 тыс. человек.