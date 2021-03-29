Отмечается, что накануне убийства потерпевший имел конфликт со злоумышленниками. Когда утром заявительница решила навестить сожителя, то увидела в квартире разбросанные вещи, следы крови на стене и полу.
«Мы опросили свидетелей, которые сообщили, что видели у подъезда группу неизвестных лиц и запомнили авто, на котором они приехали. По городу была введена специальная полицейская операция. За сутки мы оперативно установили вероятных преступников», — сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
В убийстве подозревают двух уроженцев Луганской области и одного жителя Киева. В столичной прокуратуре сообщили, что подозреваемые не спешат сотрудничать со следствием. Заведено дело по статье «умышленное убийство».
Ранее сообщалось, что вечером 24 марта подозреваемые были в квартире потерпевшего в центре Киева. Около часа они его избивали и удерживали. Потом мужчину вывезли в неизвестном направлении. Тело погибшего обнаружили в заброшенной канаве в Киевской области. Его нашли 28 марта.