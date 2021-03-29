Возможным мотивом убийства общественного активиста и добровольца «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе Александра Мандича (Ташкента) стала борьба с рейдерами, которые незаконно завладевали чужими квартирами в Киеве. Об этом 29 марта сообщило издание «Сегодня» со ссылкой на юриста из окружения Мандича

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве атошника Ташкента © Morgane Lafond / flickr

«Мы опросили свидетелей, которые сообщили, что видели у подъезда группу неизвестных лиц и запомнили авто, на котором они приехали. По городу была введена специальная полицейская операция. За сутки мы оперативно установили вероятных преступников», — сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В убийстве подозревают двух уроженцев Луганской области и одного жителя Киева. В столичной прокуратуре сообщили, что подозреваемые не спешат сотрудничать со следствием. Заведено дело по статье «умышленное убийство».

Ранее сообщалось, что вечером 24 марта подозреваемые были в квартире потерпевшего в центре Киева. Около часа они его избивали и удерживали. Потом мужчину вывезли в неизвестном направлении. Тело погибшего обнаружили в заброшенной канаве в Киевской области. Его нашли 28 марта.