По их мнению, наиболее вероятна версия передачи инфекции людям через другие виды животных.
Ученые указывают на то, что вирус находили у броненосцев, норок и кошек, — эти и другие животные и могли перенести вирус человеку.
Версию, согласно которой пандемия — результат утечки материала из лаборатории, в ВОЗ называют маловероятной и предлагают ее не расследовать. По иным вариантам расследование рекомендуется продолжать.
Предоставленный журналистам доклад — лишь предварительная версия документа, итоговую выпустят в течение нескольких дней.
Накануне директор Центра имени Гамалеи, разработавший вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург предрек следующий этап пандемии COVID-19. По его словам, вирус грозит заражением домашних и сельскохозяйственных животных.