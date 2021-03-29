Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) описали в докладе путь коронавируса от летучих мышей к человеку, передало 28 марта агентство Associated Press

Ученые нашли коронавирус у летучих мышей в России © СС0, Pixabay

Ученые указывают на то, что вирус находили у броненосцев, норок и кошек, — эти и другие животные и могли перенести вирус человеку.

Версию, согласно которой пандемия — результат утечки материала из лаборатории, в ВОЗ называют маловероятной и предлагают ее не расследовать. По иным вариантам расследование рекомендуется продолжать.

Предоставленный журналистам доклад — лишь предварительная версия документа, итоговую выпустят в течение нескольких дней.

Накануне директор Центра имени Гамалеи, разработавший вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург предрек следующий этап пандемии COVID-19. По его словам, вирус грозит заражением домашних и сельскохозяйственных животных.