Специалисты утверждают, что новая мутация не опасней, чем британский или южноафриканский штаммы COVID-19. В настоящее время продолжаются исследования нового штамма.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Чехии с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек, скончались от инфекции — 25 874.
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса с двойной мутацией обнаружили в Индии. Пока у индийских властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых штатах страны.