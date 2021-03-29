Сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в чешском городе Брно выявили новый штамм коронавируса. Об этом сообщило 28 марта Чешское телевидение

В Индии обнаружили штамм COVID-19 с двойной мутацией © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк утверждают, что новая мутация не опасней, чем британский или южноафриканский штаммы COVID-19. В настоящее время продолжаются исследования нового штамма.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Чехии с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек, скончались от инфекции — 25 874.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса с двойной мутацией обнаружили в Индии. Пока у индийских властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых штатах страны.