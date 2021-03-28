Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует в апреле уйти в отставку на время проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости 28 марта

Соответствующее заявление он сделал на встрече с жителями Армавирской области Армении.

«Да, в ближайшее время, в апреле я подам в отставку, не для того чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы. За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра», — сказал Пашинян.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Премьер-министр, война и затмения. Астрологический потрет Никола Пашиняна

Ранее в Армении усугубился политический кризис. Оппозиция призывала к отставке премьер-министра с ноября, его обвиняют в поражении в Нагорном Карабахе.

В феврале Пашинян уволил замглавы, а затем и руководителя Генштаба Армении. Первый из них назвал несерьезными слова Пашиняна о том, что ракеты российских комплексов «Искандер» во время боев с Азербайджаном «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В то же время российское Минобороны и вовсе опровергало использование Арменией этих комплексов в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

После увольнений в Генштабе военные потребовали отставки Пашиняна. Он, в свою очередь, предложил досрочные парламентские выборы, однако оппозиция выступила против их проведения в условиях нахождения Пашиняна у власти.