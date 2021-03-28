Ранее Баку и Ашхабад подписали соглашение об урегулировании споров о приграничных месторождениях, которое осложняло отношения между двумя странами. Некоторые эксперты говорят, что это первый шаг к тому, чтобы объединить трубопроводные системы Азербайджана и Туркмении, протянуть ее через Каспий и вывозить туркменские углеводороды на европейский рынок.
Однако, отметил эксперт, между сторонами все равно много вопросов и по деньгам, и по технологии, и по собственности, и по разделу.
По его словам, ту же конвенцию по Каспию подписали все пять каспийских стран в 2018 году, но прошло уже много времени, ничего еще до сих пор не сделано, а иранский парламент вообще еще не ратифицировал конвенцию.
«Кроме того, есть еще экологический фактор, отраженный в конвенции по Каспию. Крупные проекты, которые грозят нанести ущерб экологической системе замкнутого водоема, не являются двусторонними. Они должны визироваться всеми. Без одобрения русских, персов и казахов построить трубу будет трудно, что бы там ни говорили. Если бы все было так просто, они бы давно договорились», — указал Грозин.
Плюс волатильность цен на мировых рынках и зеленая энергетика не располагают к крупным проектам, и компании сейчас будут вкладывать деньги в проекты с сомнительной окупаемостью, добавил специалист.
Еще 1994-1995 годах всерьез обсуждалось, что туркменский газ приведет к концу поставок российского газа в Европу, но если за столько лет ничего не было сделано, то сегодняшняя конъюнктура точно к этому не располагает, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.