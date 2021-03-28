Теоретически Ашхабад мог бы объединить газопроводы Туркмении и Азербайджана, но есть масса вопросов, которые не позволяют говорить, что этот проект появится в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

Однако, отметил эксперт, между сторонами все равно много вопросов и по деньгам, и по технологии, и по собственности, и по разделу.

По его словам, ту же конвенцию по Каспию подписали все пять каспийских стран в 2018 году, но прошло уже много времени, ничего еще до сих пор не сделано, а иранский парламент вообще еще не ратифицировал конвенцию.

«Кроме того, есть еще экологический фактор, отраженный в конвенции по Каспию. Крупные проекты, которые грозят нанести ущерб экологической системе замкнутого водоема, не являются двусторонними. Они должны визироваться всеми. Без одобрения русских, персов и казахов построить трубу будет трудно, что бы там ни говорили. Если бы все было так просто, они бы давно договорились», — указал Грозин.

Плюс волатильность цен на мировых рынках и зеленая энергетика не располагают к крупным проектам, и компании сейчас будут вкладывать деньги в проекты с сомнительной окупаемостью, добавил специалист.

Еще 1994-1995 годах всерьез обсуждалось, что туркменский газ приведет к концу поставок российского газа в Европу, но если за столько лет ничего не было сделано, то сегодняшняя конъюнктура точно к этому не располагает, заключил собеседник издания.

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