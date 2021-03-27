Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пытается запустить процесс по активизации экономических связей и возобновлении регионального объединения, который был в 1990-е годы. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Россия предлагает Узбекистану более интересные проекты, чем Китай © РИА Новости, Александр Натрускин Ислама Каримова многие специалисты констатировали, что у Ташкента в силу демографических, экономических и иных причин не было нормальных отношений ни с одним из своих соседей.

И Мирзиёеву (это признают сейчас все, кроме официального Казахстана) обязаны оттепелью и региональной разрядкой, которая началась после 2016 года со смены руководства, пояснил эксперт.

«Ташкент отказался от давления на соседей, которое практиковалось при Исламе Абдуганиевиче. Сейчас на эту железную перчатку, которой Каримов периодически бил по голове соседей, надели некий чехол. Узбеки стараются не устраивать блокады, минировать границы или вводить войска на сопредельные территории, а задушить в объятиях. Кто сейчас больше всего оказывал гуманитарию помощь бедным горным республикам (Таджикистан и Киргизия) из самих стран региона? Не казахи, а Ташкент», — привел пример Грозин.

Мирзиёев пытается добиться улучшений отношений с соседями не потому, что он какой-то голубь мира. А потому, что хорошие отношения с соседями — это возможность реализовать экономические коридоры через их территории, заключил собеседник издания.

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