Модный эксперт, главный редактор Buro Ukraine Татьяна Соловей на днях оценила внешний вид украинских политиков, передает издание «Украинская правда»

«А есть фото с поясом для чулок?»: в сети оценили новый имидж Тимошенко © ba.org.ua Юлии Тимошенко. Главной деталью ее стиля журналистка назвала прическу-колосок.

«Тимошенко с косой вписывалась в целую мифологему женщины-берегини, которая возьмет и защитит весь украинский народ», — пояснила она.

Однако в последние несколько лет стиль Тимошенко кардинально изменился: бывшая премьер-министр Украины начала носить новую прическу и стала выходить в свет в классических костюмах люксового бренда Louis Vuitton. По мнению Соловей, смена имиджа политика способствовала улучшению отношения к ней иностранных коллег.

Эксперт также детально рассмотрела наряды бывшей первой леди Украины Марины Порошенко. Соловей считает, что супруга Петра Порошенко привлекала внимание общественности своими яркими нарядами: например, в 2015 году ее заметили в платье украинского бренда Navro с необычным принтом в виде укропа.

Помимо этого, Порошенко пришла на инаугурацию мужа в платье дизайнера Лили Пустовит, которое в сети сравнивали с украинским флагом.

«Яркий политический жест патриотизма — 100 процентов», — комментирует автор.

В то же время супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена предпочитает сдержанные образы, поскольку не заинтересована в политической карьере, считает фэшн-обозревательница. Чаще всего она появляется на мероприятиях в вещах украинской марки Six, особенно в костюмах-двойках.

«Одежда Зеленской отражает то, как она себя позиционирует: жена, поддерживающая мужа, но не имеющая политических амбиций», — пояснила она.

Вдобавок журналистка проанализировала одежду бывшего и нынешнего президентов Украины Порошенко и Владимира Зеленского. По ее мнению, Порошенко покупал костюмы дорогих брендов, например Brioni, однако не уделял должного внимания их посадке. В свою очередь, Зеленский, по мнению журналистки, на фоне бывшего президента Украины выглядит более модно.

«Как у человека из шоу-бизнеса, у него, видимо, уже была сноровка в современной одежде. Зеленский огромных проколов во внешнем виде в целом не делал», — подчеркнула автор материала.

В марте американский модный критик Ванесса Фридман оценила фотосессию президента России Владимира Путина в тайге. По ее словам, Путин, изображенный в его излюбленной обстановке, показывает «мужественную твердость» и «пронзительно смотрит в будущее».