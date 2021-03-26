Введение жесткого карантина на Украине в случае роста уровня заболеваемости коронавирусом поддерживает четверть населения страны - 61%, а 37% украинцев выступают против. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг»

Введение жесткого карантина только в регионах, где ситуация с заболеваемостью опасна, одобряют 68% украинцев, и 26% выступают за локдаун на всей территории страны.

Поддержка жесткого карантина выросла с начала марта, когда она составляла 56%.

«Коронавирус никуда не делся». Предприниматели Украины против нового локдауна © REUTERS, Gleb Garanich

За сутки на Украине зафиксировали 18 132 новых COVID-случая, что является антирекордом с начала пандемии в стране. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации Кабинет министров Украины оставил в «желтой» зоне только Херсонскую область, «зеленой» зоны не осталось ни одной. Десять из 24 областей отнесены к «красной» зоне с наиболее жесткими ограничениями.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.