Введение жесткого карантина только в регионах, где ситуация с заболеваемостью опасна, одобряют 68% украинцев, и 26% выступают за локдаун на всей территории страны.
Поддержка жесткого карантина выросла с начала марта, когда она составляла 56%.
Опрос провели 23-24 марта 2021 года среди 2,5 тыс. респондентов по всей Украине с помощью телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.
За сутки на Украине зафиксировали 18 132 новых COVID-случая, что является антирекордом с начала пандемии в стране. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации Кабинет министров Украины оставил в «желтой» зоне только Херсонскую область, «зеленой» зоны не осталось ни одной. Десять из 24 областей отнесены к «красной» зоне с наиболее жесткими ограничениями.
Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.