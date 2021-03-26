Экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен. Об этом 26 марта заявил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости

Ещё один украинец умер после прививки вакциной AstraZeneca © REUTERS, Irakli Gedenidze

Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины прилетел в Киев 23 февраля. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. После этого в стране зафиксировали около 600 случаев побочной реакции на вакцину, двое человек после прививки умерли.

Украинский министр здравоохранения Максим Степанов сообщал о проблеме с получением разрешения на импорт вакцины от коронавируса из Индии. По его словам, Украина использует все возможности для получения от индийского правительства такого разрешения.

Ранее издание Hindustan Times информировало, что Индия в связи с ростом числа зараженных коронавирусом в стране сосредоточится на вакцинации населения и не будет расширять программу экспорта вакцин. Запрет на экспорт вакцин вводиться не будет, хотя поставки в другие страны будут происходить после удовлетворения внутренних потребностей.