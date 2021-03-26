Полиция Украины расценила профессиональную и общественную деятельность журналиста, адвоката и правозащитника Андрея Гожего как самоуправство. Об этом сам Гожый рассказал в интервью изданию Украина.ру

Андрей Гожый раскрыл секрет выросшей активности СБУ © Facebook, Андрей Гожый

«Получается, что мою адвокатскую и журналистскую деятельность полиция почему-то квалифицировала как самоуправство. Это очень любопытно выходит: оказывается, я не имею права заниматься защитной и журналистской деятельностью без чьего-либо разрешения? Я не понимаю чьего… Кто у нас сейчас главный цензурный орган, который разрешает людям реализовывать своё конституционное право на свободу мысли и слова? И кто должен разрешать мне реализовывать право, дарованное мне той же Конституцией, законом Украины про адвокатуру?» — поинтересовался правозащитник.

При этом он подчеркнул, что официально об открытии дела его никто не известил и на допрос не вызывал.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против Гожего дело о госизмене после обращения одной из националистических организаций в МВД с требованием привлечь адвоката к ответственности за то, что он дает интервью различным СМИ, в том числе и российским, в которых якобы унижает Украину и украинский язык.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.