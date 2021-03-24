Андрей Гожый о самоуправстве СБУ и МВД Украины

Украинский журналист, адвокат и правозащитник Андрей Гожый узнал от своих источников в правоохранительных органах о том, что Нацполиция возбудила против него уголовное дело по статье «самоуправство»

Под «самоуправством» подразумевается его профессиональная и общественная деятельность. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) завела против Гожего дело по статье «госизмена».

Похоже на то, что занятия журналистикой и правозащитной деятельностью требуют теперь какого-то особого разрешения, отметил Гожый в интервью изданию Украина.ру.

- Андрей, напомните нашим читателям, в чём суть дела, расследуемого СБУ?

— Ранее издание Украина.ру делало расследование о том, что одна из националистических организаций после угроз лидера «С14» Карася обратилась с заявлением относительно меня в Службу безопасности Украины и в МВД с требованием привлечь к ответственности адвоката Гожего. Привлечь за то, что он даёт интервью различным средствам массовой информации, в том числе российским. И в этих интервью как бы унижает Украину и украинский язык. Кроме того, является защитником, по мнению этих националистов, предателей Родины — Васильца, Муравицкого, выступает как правозащитник за права Павла Волкова, Оксаны Курамшиной и прочих.

Тогда СБУ на это заявление отреагировала, возбудив в Новый год, 31 декабря 2020 года, уголовное дело во факту государственной измены в действиях Гожего.

- А полиция?

— Полиция с тех пор молчала. Провели одну проверку, меня вызвали, но не дали никакого ответа. И вот сейчас мои источники сообщили, что Нацполиция, наконец, приняла решение и возбудила уголовное производство по факту самоуправства.

- В чём же заключается это самоуправство?

— Получается, что мою адвокатскую и журналистскую деятельность полиция почему-то квалифицировала как самоуправство. Это очень любопытно выходит: оказывается, я не имею права заниматься защитной и журналистской деятельностью без чьего-либо разрешения? Я не понимаю чьего. Офис президента должен мне выдать такое разрешение, МВД или кто-то другой? Кто у нас сейчас главный цензурный орган, который разрешает людям реализовывать своё конституционное право на свободу мысли и слова? И кто должен разрешать мне реализовывать право, дарованное мне той же Конституцией, законом Украины про адвокатуру? Не только право, я как адвокат обязан защищать всеми силами и средствами моих подзащитных. Такая вот любопытная деталь.

В чём они видят самоуправство, понять сложно. Я видел заявление на меня, копия которого есть и в распоряжении издания Украина.ру. Там говорится, что я выступаю как защитник перечисленных выше лиц и также даю интервью. Соответственно, эти действия, моя работа адвокатом, правозащитником и то, что я отвечаю на вопросы журналистов, и квалифицируют как самоуправство…

- Вам официально сообщили что-либо о расследовании?

— Нет, официального сообщения не было. Об открытии производства мне сообщили мои источники. Но перекрёстная проверка показала, что действительно такое уголовное производство есть. То есть к производству, которое ведёт СБУ, добавилось уголовное производство, которое ведёт полиция.

- А должны ли вас официально в полиции об этом уведомить?

— По идее, они должны как минимум хотя бы раз вызвать меня на допрос. Но пока никто меня не вызывал. Возможно, сейчас проводятся какие-то негласные оперативные мероприятия. Наличие двух производств позволяет установить за мной слежку, установить прослушку… И контролировать мою деятельность, в том числе выявляя моменты, которые относятся к адвокатской тайне. Поскольку я не сам по себе, я представляю интересы целого ряда политически преследуемых лиц, это для спецслужб может представлять интерес, наблюдение таким образом. Но их структуры представляют собой такое решето с точки зрения удержания информации. И она так или иначе просачивается наружу.