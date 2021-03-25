Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что президент Украины начал процесс деолигархизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на изменение системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех правил игры.
Так что все в ожидании того, что вот-вот может начаться закручивание гаек, но это пока не началось, констатировал эксперт.
«Персональные санкции в отношении Медведчука и его окружения или некоторые ослабления позиций Коломойского — это еще не наступление на олигархов», — считает Бондаренко.
Политолог добавил, что, поскольку 20% выручки украинскому госбюджету дают металлургические предприятия Рината Ахметова и Вадима Новинского, говорить о том, что наступление на олигархов будет содействовать развитию экономики, будет преувеличением.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.