Поскольку транснациональные корпорации проявляют большие аппетиты в части украинских активов, главным объектом их давления будут именно олигархи, которые представляют сегодня национальный капитал. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко о том, кому выгоден штурм Офиса президента © РИА Новости, Нина Зотина Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что президент Украины начал процесс деолигархизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на изменение системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех правил игры.

Так что все в ожидании того, что вот-вот может начаться закручивание гаек, но это пока не началось, констатировал эксперт.

«Персональные санкции в отношении Медведчука и его окружения или некоторые ослабления позиций Коломойского — это еще не наступление на олигархов», — считает Бондаренко.

Политолог добавил, что, поскольку 20% выручки украинскому госбюджету дают металлургические предприятия Рината Ахметова и Вадима Новинского, говорить о том, что наступление на олигархов будет содействовать развитию экономики, будет преувеличением.

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