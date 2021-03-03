На фоне растущих аппетитов транснациональных компаний украинские олигархи оказываются под угрозой, что может пагубно сказаться на экономике страны, считает политолог Кость Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Кость Бондаренко рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Кость Петрович, сейчас в Европе начинаются первые сельскохозяйственные работы, на которые уже начали массово выезжать украинцы. Изменится ли положение украинских трудовых мигрантов по мере снятия карантинных ограничений этой весной?

— По мере снятия ограничений — да, изменится, но существует другая проблема. Сейчас происходит большой отток рабочей силы из Великобритании, а там трудились в большинстве своем поляки и представители других восточноевропейских народов. Поэтому, если сейчас поляки вернутся в Польшу обратно, это значит, что уменьшится количество тех людей, которых Польша сможет взять для работ, в Украине. Поэтому сейчас это тоже будет большой проблемой.

По последним данным британской прессы, из Великобритании ожидается отток не менее миллиона рабочих, из них можно предположить что процентов 75 — это поляки. Соответственно, будет создаваться некий ажиотаж на рынке труда в той же Польше, поэтому значительное количество украинцев, которые привыкли ездить на заработки в Польшу, будут лишены такой возможности.

- Могут ли они переориентироваться, например, на Германию?

— Тут надо иметь в виду, что в Германии были более жесткие миграционные правила для украинцев. Второй момент — это языковой барьер: если с поляками особого языкового барьера, особенно у западных украинцев, не было, то немецким языком владеет не так много украинцев. И третий момент связан с тем, что сейчас вряд ли Германия будет расширять квоты для трудовых мигрантов, особенно в преддверии выборов в Бундестаг, которые состоятся в сентябре этого года.

- Но разве Германия не заявляла о планах сделать трудовое законодательство более лояльным для мигрантов?

Куда податься бедному мигранту? Западная Европа ждет заробитчан с Украины © AP, Matthias Rietschel

- Как вообще европейские страны оценивают юридическую сторону трудовой миграции? Многие украинские рабочие пользуются безвизом для выезда на сезонные работы, несмотря на то что он распространяется только на туризм. Европа смотрит на это сквозь пальцы?

— Сейчас фактически безвиз не действует на время карантина, и начнет ли он действовать — тоже остается под большим вопросом. Но существуют трудовые визы, и ими очень активно, по крайней мере в прошлом году, пользовались украинские граждане.

- Говоря о трудовой миграции, украинские власти подчеркивают важность для украинского бюджета денежных переводов, поступающих в страну от заробитчан. Действительно ли государство в долгосрочной перспективе может опираться на эти поступления?

— В долгосрочной перспективе вряд ли, поскольку, с одной стороны, это действительно серьезная подпитка для бюджета. Считается, что только легальным путем были переведены около $12 миллиардов в прошлом году в Украину. А есть еще и неучтенные нелегальные переводы — те деньги, которые привозятся и передаются. Очевидно, что это еще большая сумма. Но эта сумма формирует как раз теневой рынок страны.

15 лет с рыночной экономикой. Куда завели Украину реформы - При вступлении во власть президент Владимир Зеленский как раз обещал бороться с этим, также обещал обеспечить людей работой и поднять доходы населения. Очевидно, что на сегодняшний день реализовать это не удалось. Насколько в этом контексте значителен фактор пандемии?

— По крайней мере, пандемия — это объяснение. По крайней мере, он может сослаться на пандемию и объяснить, почему не выполнено то, что обещалось.

- Но это не решающий фактор, обусловивший неудачи?

— Конечно нет. Макроэкономические показатели в Украине сегодня насколько плачевны, что говорить о каком-то улучшении и трансформации каких-то экономических, социальных успехов пока что не приходится.

- Сейчас Офис президента активно пиарит проект «Большое строительство». При этом экономист Виктор Скаршевский считает, что за такими тезисами о дорогах в Украине, которые должны выполняться по умолчанию, а не преподноситься как какой-то подвиг властей, теряется суть экономической политики страны. Действительно ли подобные программы ОПУ носят, в частности, отвлекающий характер?

— В данной ситуации я скажу, что, наверное, это одно из немногих направлений, за которое действительно можно благодарить Зеленского, поскольку некоторые дороги, которые пришли в полную непригодность, сейчас ремонтируются. Тратятся деньги именно на то, чтобы наладить инфраструктуру между регионами, городами и т.д. Но при этом очевидно, что любое начинание критикуется, и Зеленского есть за что критиковать, но в данной ситуации это то, что останется позитивного после этой команды.

Многие государства начинали выход из кризисных ситуаций в экономике именно с ремонта дорог: Германия 1930-х годов при Гитлере, стройка больших дорог в Соединенных Штатах во время Великой депрессии и т.д. Понятное дело, что здесь велосипед не изобретался, но по крайней мере это положительный момент.

Скаршевский о «Большом строительстве»: за разговорами про дороги в Украине теряется суть экономической политики и ядро экономики © Facebook, Виктор Скаршевский - Но еще известно, что именно строительная, в частности дорожная, отрасль является удобным инструментом для «распила» бюджета. Не повышает ли этот проект риск каких-то коррупционных историй?

— Само собой, что, если есть какие-то программы, сразу же возникает покушение на них каким-то образом получить товар. Но я говорю в принципе о том, что этот проект — один из положительных моментов, за которые можно сказать спасибо. Потому что, когда я приезжал в Белоруссию, мне там просто говорили: «У вас же дороги попросту отсутствуют!» То же самое мне говорили и в Молдавии, я уж не говорю про Россию. А теперь по крайней мере можно ездить.

- Сегодня в Украине ведутся разговоры о, скажем так, «раскулачивании» олигархов. Действительно ли власти начали предпринимать какие-то шаги в этом направлении?

— Пока что еще шаги не делаются, пока что это скорее испуг самих олигархов. Но понятное дело, что в условиях, когда на Украину имеют серьезное влияние транснациональные корпорации, которые проявляют большие аппетиты, главным объектом, на который будет обрушено давление со стороны транснациональных корпораций, будут именно олигархи, которые представляют сегодня национальный капитал.

Заткнуть рот оппозиции и зачистить олигархов: план Запада по Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виктора] Медведчука и его окружения или некоторые ослабления позиций [бизнесмена Игоря] Коломойского — это еще не наступление на олигархов.

- Как это закручивание гаек отразится на экономике страны?

— У нас представители крупного бизнеса наполняют бюджет на три четверти. Условно говоря, 20% выручки дают металлургические предприятия Рината Ахметова и Вадима Новинского. Поэтому говорить о том, что каким-то образом это будет содействовать развитию экономики, будет, наверное, преувеличением.