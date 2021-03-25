Против президента Украины Владимира Зеленского объединились непримиримые враги олигархических элит, чтобы вместе пойти против действий лидера украинского государства. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Кирилл Молчанов

В 2013 году, когда власть стала «наезжать» на всех олигархов одновременно, они сплотились вместе и профинансировали Майдан. Примерно в таком ключе может развиваться ситуация и сейчас, сообщил эксперт.

«Он сплотил против себя элиты. Объединились непримиримые враги, такие, как Ахметов и Коломойский, чтобы единым фронтом качать Зеленского. Они тоже понимают, что сегодня раскулачивают Медведчука, а завтра возьмутся за всех остальных», — сказал Молчанов.

68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.