«Это такая легкая, спокойная сексуально-эротическая серия — Михаил Поплавский и девушки. А чего хочет женщина, того хочет бог. А женщины хотят — забаву!» — сказал артист.
Предыдущий клип поющий ректор снимал в новой для Украины технике 3D — виртуальной реальности. По всей видимости, результат ему понравился, и «Забавы» тоже сделаны с использованием современных технологий.
А вот за основу сюжета взята давно известная всем сказка о Русалочке Ганса Христина Андерсена, которую тот написал в 1837 году.
В версии Поплавского главный герой, которого исполняет он сам, кружит в космическом пространстве, но неожиданно оказывается в подводном царстве русалочек. Красота их царевны так поражает астронавта, что его чувства исполняют давнюю мечту девушки — станцевать.
«В клипе "Забава" мы решили погрузить космического астронавта в морскую бездну, где он встречается с Русалочкой. Такой контраст в раскрытии образов был нужен, чтобы все поняли, что отыскать единственную, неповторимую любовь бывает иногда очень сложно», — сказал режиссер видео Дмитрий Гук.
«Любовь к женщине делает мужчин сильными, вдохновляет на героические и часто непредсказуемые поступки. Но искреннее и взаимное чувство того стоит. Любите и будьте любимыми!» — прокомментировал работу Поплавский.
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Михаил Поплавский — украинский певец и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств. В этой должности он проработал с 1993 по 2015 год, в народе артиста до сих пор называют «поющий ректор».
Бывший глава вуза также является популяризатором украинского языка и музыки, он стал автором телевизионных проектов «Шаг к звездам», «Мы — дети твои, Украина!», «Наша песня» и «Песня объединяет нас».
Поплавский активно выступал против трансляции на Украине российской «Песни года», чего ему в итоге удалось добиться и запатентовать торговую марку «Украинская песня года».