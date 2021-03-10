Украинский певец Олег Винник и его коллега, который ранее работал ректором Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ), Михаил Поплавский анонсировали национальную музыкальную премию «Украинская песня года 2020». Информация об этом появилась в Instagram 9 марта

Церемония награждения лучших исполнителей украинской песни запланирована на 29 апреля в Национальном дворце искусств «Украина», где будут представлены такие номинации, как «Будущее украинской песни», «Гордость украинской песни», «Легенда украинской песни».

Экс-депутат Рады признался, что начал читать книги в 40 лет © Михаил Гаврилюк/Фейсбук

Обязательное требование к участникам: песня должна звучать только на украинском языке. Развивать творчество на родном языке Винник и Поплавский решили, заявив, что быстрее сделают это сами, чем дождутся этого от государства.

«Мы — самодостаточные украинцы, можем позволить себе быть спонсорами этого мероприятия, реализовать творческие амбиции. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь. Украинская песня — вечная, как небо и солнце, она должна доминировать в теле- и радиоэфире Украины», — высказался Поплавский.

«Мы имеем свою аутентичность, национальность и свое лицо. Украинская песня — бесценное достояние, которое останется будущим поколениям. Мы стремимся показать талантливых украинских артистов и хотим, чтобы нашу поющую страну знали во всем мире», — присоединился к словам коллеги Винник.

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Михаил Поплавский — украинский певец и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств. В этой должности он проработал с 1993 по 2015 год, в народе артиста до сих пор называют «поющий ректор».

Бывший глава вуза также является популяризатором украинского языка и музыки, он стал автором телевизионных проектов «Шаг к звездам», «Мы — дети твои, Украина!», «Наша песня» и «Песня объединяет нас».

Поплавский активно выступал против трансляции на Украине российской «Песни года», чего ему в итоге удалось добиться и запатентовать торговую марку «Украинская песня года».