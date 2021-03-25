Лучшая подруга певицы Аллы Пугачевой Алина Редель выложила в сеть снимок с дня рождения своей невестки, где присутствовала и Примадонна. Соответствующий пост Редель разместила в Instagram 24 марта

Куда смотрит Пугачева?: Галкин получил необычное признание в любви © Максим Галкин/Инстаграм

«У Аллы рот никогда не закрывается!», «Пугачеву инсульт что ли прихватил на этом фото», «Пугачева с открытым ртом стоит, как после инсульта», — написали пользователи о Примадонне.

Досталось и присутствовавшей на празднике ведущей Арине Шараповой, которую многие с трудом узнали на фото. Подписчики написали, что женщина сильно поправилась и небрежно оделась, поэтому в ней сложно угадать некогда цветущую ведущую.

К слову, отдельного фото и комментариев удостоился и торт, выполненный в виде сумочки и лежащих в ней духов «Шанель».

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Чуть раньше Пугачева угодила в скандал, когда журналисты выяснили, что монтажеры программы «Сегодня вечером», которую ведет муж Примадонны Максим Галкин, искусственно «омолаживали» ее с помощью специальных фильтров на видео.