На торжество Пугачева пришла в черном платье с цветочным принтом, которое обыграла широким поясом с крупной пряжкой и туфлями с широким устойчивым каблуком.
«У Аллы рот никогда не закрывается!», «Пугачеву инсульт что ли прихватил на этом фото», «Пугачева с открытым ртом стоит, как после инсульта», — написали пользователи о Примадонне.
Досталось и присутствовавшей на празднике ведущей Арине Шараповой, которую многие с трудом узнали на фото. Подписчики написали, что женщина сильно поправилась и небрежно оделась, поэтому в ней сложно угадать некогда цветущую ведущую.
К слову, отдельного фото и комментариев удостоился и торт, выполненный в виде сумочки и лежащих в ней духов «Шанель».
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Чуть раньше Пугачева угодила в скандал, когда журналисты выяснили, что монтажеры программы «Сегодня вечером», которую ведет муж Примадонны Максим Галкин, искусственно «омолаживали» ее с помощью специальных фильтров на видео.