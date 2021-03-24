Певица Алла Пугачева не так давно приняла участие в программе «Сегодня вечером», которую ведет ее супруг, юморист Максим Галкин. После эфира разразился скандал, когда журналисты уличили мужа Примадонны в махинациях с ее внешностью. Об этом 24 марта написало издание «7 дней»

Выяснилось, что перед приходом в студию Примадонны режиссерам программы было выдвинуто условие, что при монтаже лицо Пугачевой должны будут «омолодить» с помощью специальных фильтров. Проще говоря, кадры крупным планом зрители должны были увидеть «размытыми».

По данным источника СМИ, за внешний вид артистки переживал именно Галкин, который хотел, чтобы его супруга выглядела хорошо, но обмануть зрителей не удалось, они заметили, что от кадра к кадру Пугачева выглядит по-разному, в отличие от других гостей студии.

«Сразу после выхода передачи в эфир разразился жуткий скандал, Максима Галкина обвинили в том, что он искусственно омолодил Пугачеву», — сообщил источник издания.

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Уже меньше чем через месяц, 15 апреля, певице исполнится 72 года. За последнее время Пугачева дала несколько интервью, в которых заявила, что старая и что хейтерам давно пора принять этот факт, а также призналась в том, что обращалась к пластическим хирургам, чтобы сохранить молодость.