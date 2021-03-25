Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» перешло на особый режим работы из-за введения противоэпидемических мер в связи с пандемией. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба ЧАЭС

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«Для нераспространения коронавируса администрация ЧАЭС приняла решение с 25 марта перевести персонал станции на особый режим работы», — говорится в материале.

Пока сотрудники переведены на особый график работы до 4 апреля.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последние две недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и в столице с 20 марта введены жесткие ограничения. Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.