На рабочих местах останется оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта. Также будут привлекаться сотрудники, участие которых является необходимым.
«Для нераспространения коронавируса администрация ЧАЭС приняла решение с 25 марта перевести персонал станции на особый режим работы», — говорится в материале.
Пока сотрудники переведены на особый график работы до 4 апреля.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последние две недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и в столице с 20 марта введены жесткие ограничения. Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.