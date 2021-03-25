«Северный поток-2» и другие обходные газопроводы нужны не для давления на Украину, а для гарантированной поставки газа на Запад, поскольку Украина перестает быть надежным транзитным государством. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич: Давление на «Северный поток — 2» — это чистой воды политическая манипуляция © РИА Новости, Нина Зотина Энтони Блинкен увязал судьбу «Северного потока — 2» с благополучием Украины, Польши и прочих «союзников США» и пообещал напомнить своему немецкому коллеге о санкциях за участие в трубопроводе.

Проблема Украины в том, что её ГТС постепенно приходит в негодность, и для поддержания ее в порядке хотя бы для сохранения в нынешних объемах требуются большие капиталовложения, которые непонятно, откуда могут прийти, пояснил эксперт.

«Такие маршруты должны предполагать ситуацию, когда через Украину уже не удастся прокачивать большие объемы газа именно в силу инфраструктурной деградации этой страны… Украина теряет этот статус уже много лет, в том числе по политическим причинам, и дискредитировала себя много раз», — подчеркнул Неменский.

Страна движется по пути увеличения внутренних конфликтов, и все это существенно усиливает риски при использовании ее как транзитной державы, заключил собеседник издания.

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