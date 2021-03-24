Протестующие пришли к зданию Офиса президента Украины, чтобы выразить несогласие с новыми мерами в «красных зонах», и опротестовать принятый закон об ответственности за вакцинацию от коронавируса. Об этом 24 марта сообщает Telegram-канал PavlovskyNews

«Участники требовали наложить вето на закон №5247, освобождающий производителей вакцин от ответственности за негативные последствия после вакцинации от COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее Верховная Рада сняла ответственность с производителей вакцин на Украине за последствия прививок. Речь идет об освобождении от гражданской ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая медицинских работников, за любые последствия.

Также накануне Кабинет министров запретил украинцам ходить по территории общего пользования в «красных зонах» без защитных масок, в том числе в Киеве. ЧП государственного масштаба. Смерть после прививки под Одессой © РИА Новости, Павел Бедняков | Перейти в фотобанк

На Украине последние две недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и столице с 20 марта введены жесткие ограничения. Второй день подряд фиксируется рекордное число смертей с начала пандемии.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно результатам опросов, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.