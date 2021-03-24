В конце мая Рассохина проведет второй бой со Стэмп Фэйртекс из Таиланда. Состязаться спортсменкам предстоит в Сингапуре. По словам украинки, тренироваться ей пришлось в карантинное время, когда залы были закрыты, причем даже если она была там одна, свет все равно включать было нельзя.
«Тренироваться в зале при свете телефона — полный бред. К сожалению, государство не идет нам на уступки в плане тренировочного процесса, но может пожинать лавры победителя. Когда нам поднимают руку, то государство просыпается и вспоминает, что это наш чемпион», — заявила спортсменка.
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Алена Рассохина живет в украинском городе Днепр, в активе у нее 4 поражения и 13 побед в смешанных единоборствах. Первый бой с тайским бойцом Фэйртекс украинка выиграла 6 февраля с помощью удушающего приема.