Боец смешанных единоборств с Украины Алена Рассохина рассказала о сложной подготовке к дебюту в One FC, заявив, что чиновники в ее стране не только не помогают, но даже мешают спортсменам реализовываться. Слова бойца процитировал «Чемпион» 23 марта

В Минкульте осудили появление клуба спортивного покера в Доме профсоюзов © Berihert Стэмп Фэйртекс из Таиланда. Состязаться спортсменкам предстоит в Сингапуре. По словам украинки, тренироваться ей пришлось в карантинное время, когда залы были закрыты, причем даже если она была там одна, свет все равно включать было нельзя.

«Тренироваться в зале при свете телефона — полный бред. К сожалению, государство не идет нам на уступки в плане тренировочного процесса, но может пожинать лавры победителя. Когда нам поднимают руку, то государство просыпается и вспоминает, что это наш чемпион», — заявила спортсменка.

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Алена Рассохина живет в украинском городе Днепр, в активе у нее 4 поражения и 13 побед в смешанных единоборствах. Первый бой с тайским бойцом Фэйртекс украинка выиграла 6 февраля с помощью удушающего приема.