Украинcкий спортсмен Алексей Новиков стал победителем международных соревнований World's Ultimate Strongman в Бахрейне. Имена тройки лидеров 14 марта опубликованы на официальной Instagram-странице турнира

«Когда за темнотой наступает рассвет, Ultimate Strongman Worlds восстает, как феникс из пепла… Поздравляем чемпионов мира Ultimate Strongman Strength Island 2021 года!» — говорится в публикации турнира.

Вечернее платье, туфли и книга: украинская гимнастка разнообразила скучную тренировку на беговой дорожке © Анна Ризатдинова/Инстаграм Жaн-Фрaнсуa Кaрон, а третьим — представитель Латвии Aлвaрс Смaукстелис.

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Ранее 24-летний киевлянин Алексей Новиков выиграл другой турнир — World's Strongest Man, став первым украинцем, завоевавшим данный титул с 2007 года, а также он становился победителем Arnold Strongman Classic.