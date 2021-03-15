«Когда за темнотой наступает рассвет, Ultimate Strongman Worlds восстает, как феникс из пепла… Поздравляем чемпионов мира Ultimate Strongman Strength Island 2021 года!» — говорится в публикации турнира.
Украинец выиграл два из пяти испытаний, а в остальных был в числе лидеров по очкам. В итоге Новиков зaнял первое место в общем зaчете. Вторым стал кaнaдский силaч Жaн-Фрaнсуa Кaрон, а третьим — представитель Латвии Aлвaрс Смaукстелис.
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Ранее 24-летний киевлянин Алексей Новиков выиграл другой турнир — World's Strongest Man, став первым украинцем, завоевавшим данный титул с 2007 года, а также он становился победителем Arnold Strongman Classic.