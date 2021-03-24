Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований (ГБР) возобновить уголовное дело о разжигании межконфессиональной вражды экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил на своей странице в Facebook 23 марта

Томос жмёт. Раскольник Филарет пошёл против Вселенского патриарха © AFP, Sergei SUPINSKY Петром Порошенко во время образования ПЦУ (раскольнической "Православной церкви Украины". — Ред.) и попытки ликвидации УПЦ-КП (неканонического "Киевского патриархата". — Ред.)», — рассказал он.

Дело в отношении Порошенко о предоставлении ПЦУ томоса открыли еще в конце 2019 года по заявлению прихожан «Киевского патриархата», поддерживающих лидера этой раскольнической структуры Филарета (Денисенко).

В ПЦУ тогда назвали открытое против экс-главы государства дело «позорной и абсурдной попыткой давления».

«Речь идет об уголовном производстве, которое было возбуждено ГБР по заявлению… Филарета, но впоследствии под давлением нардепов от ЕС (партии Порошенко "Европейская солидарность". — Ред.) было закрыто. Как видим, незаконно… Петр Алексеевич, готовьтесь на допрос!» — написал Мосийчук.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата. Однако усилиями руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций — «Киевского патриархата» и Украинской автокефальной православной церкви — была создана так называемая Православная церковь Украины, что лишь усилило противоречия в украинском обществе.