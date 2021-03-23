Ещё одному из участников погрома фасада Офиса президента Украины, Сергею Филимонову, вручили подозрение по статье «хулиганство» с использованием огнестрельного или холодного оружия. Об этом 23 марта он сообщил у себя в Facebook

«Воины! Вы готовы к бою? Приготовить краску!» — написал он. Также, как пишет Telegram-канал сторонников одесского радикала Сергея Стерненко, Филимонову инкриминируют еще ч. 2 ст. 345 УК Украины — телесные увечья сотрудникам правоохранительных органов. Рейтинг Стерненко и другие социологические диковины © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины Акция протеста сторонников Стерненко нанесла ущерб государству на 2 миллиона гривен (около 5 млн рублей). Полиция сообщила, что протестующих было 1500 человек. Ранее Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в похищении депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда. В поддержку Стерненко его сторонники устроили акцию у здания суда, во время которой жгли покрышки.