Уроженца Винницкой области, участника войны в Донбассе и событий на Майдане 2014 года, члена «Правого сектора»* Стафийчука задержали за хулиганство во время массовой акции националистов на Банковой улице в поддержку Сергея Стерненко.
«Узнав, кто задержанный, я без колебаний беру его на поруки и прошу поддержки украинцев, кто против, пожалуйста, помолчите», — написала Ницой.
Лариса Ницой известна как ярая противница русского языка на Украине. Раннее она швырнула горсть мелочи в лицо кассиру, которая отказалась разговаривать с ней по-украински.
«Делить украинцев на правильных и неправильных по языку, происхождению, вере — это разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды. А она, вместо того чтобы ответить за него по закону, рассказывает украинцам, на каком языке они должны говорить и кого они должны считать моральными авторитетами», — говорится в сообщении канала.
Ущерб от действий радикалов в Офисе президента оценили в 72 тысячи долларов. Новая акция в поддержку осужденного на семь лет одесского радикала Сергея Стерненко состоится в день апелляции по его делу, дата которой пока неизвестна.
*Организация запрещена в России