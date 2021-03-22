За задержанного вовремя беспорядков у Офиса президента Украины националиста Владислава Стафийчука (Влада Сорда) готова поручиться детская писательница Лариса Ницой. Об этом 22 марта сообщает Telegram-канал Klymenko Time

Штурм Банковой: два вывода © REUTERS, Valentyn Ogirenko Стафийчука задержали за хулиганство во время массовой акции националистов на Банковой улице в поддержку Сергея Стерненко.

«Узнав, кто задержанный, я без колебаний беру его на поруки и прошу поддержки украинцев, кто против, пожалуйста, помолчите», — написала Ницой.

Лариса Ницой известна как ярая противница русского языка на Украине. Раннее она швырнула горсть мелочи в лицо кассиру, которая отказалась разговаривать с ней по-украински.

«Делить украинцев на правильных и неправильных по языку, происхождению, вере — это разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды. А она, вместо того чтобы ответить за него по закону, рассказывает украинцам, на каком языке они должны говорить и кого они должны считать моральными авторитетами», — говорится в сообщении канала.

Ущерб от действий радикалов в Офисе президента оценили в 72 тысячи долларов. Новая акция в поддержку осужденного на семь лет одесского радикала Сергея Стерненко состоится в день апелляции по его делу, дата которой пока неизвестна.

*Организация запрещена в России