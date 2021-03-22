Данилко успел рассказать только о том, что любит есть мороженое во время просмотра сериалов, а когда дело дошло до вопросов о карантине и здоровье, артист резко засмущался и ретировался, оправдавшись неподходящим местом для съемки.
«Катя, давай не будем сейчас… Я очень стесняюсь. Музыка играет, шары эти дурацкие. Куча людей вокруг…Я столько за неделю не разговариваю, как сегодня. Наверное, просто не мой день…», — сказал Данилко.
В качестве компенсации за отказ артист поцеловал ведущую в шею и покинул съемочную площадку.
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В последнее время в СМИ все чаще появляются публикации об ухудшении состояния здоровья украинского шоумена, несколько раз журналисты писали о том, что у артиста проблемы со сном, а на одном из последних эфиров шоу «Маска» поклонники заметили, что Данилко держит телефон практически у носа, что явно свидетельствует о плохом зрении.
Сам 47-летний актер слухи о своем здоровье предпочитает не комментировать.