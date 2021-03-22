Украинский продюсер и исполнитель роли проводницы Верки Сердючки Андрей Данилко стал одним из самых лаконичных участников программы «Светская жизнь» с Катей Осадчей за все время существования проекта. Видео эфира на днях появилось в YouTube

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«Катя, давай не будем сейчас… Я очень стесняюсь. Музыка играет, шары эти дурацкие. Куча людей вокруг…Я столько за неделю не разговариваю, как сегодня. Наверное, просто не мой день…», — сказал Данилко.

В качестве компенсации за отказ артист поцеловал ведущую в шею и покинул съемочную площадку.

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В последнее время в СМИ все чаще появляются публикации об ухудшении состояния здоровья украинского шоумена, несколько раз журналисты писали о том, что у артиста проблемы со сном, а на одном из последних эфиров шоу «Маска» поклонники заметили, что Данилко держит телефон практически у носа, что явно свидетельствует о плохом зрении.

Сам 47-летний актер слухи о своем здоровье предпочитает не комментировать.