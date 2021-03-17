О проблеме украинского артиста и продюсера Андрея Данилко его фанаты узнали из нового эфира шоу «Маска», анонс которого 15 марта появился в официальной группе программы в Instagram

«Поляковой нет»: украинская певица ответила зрителям за балаган © Оля Полякова/Инстаграм Мишель Андраде. Эту версию Данилко решил проверить лично, зайдя на страницу исполнительницы в Instagram.

«Какая-то Миш-миш-вермишель? Что это такое?» — пытался забить Данилко имя искомой звезды в поисковик.

Поступок Данилко вызвал у других членов жюри смех, который певица Оля Полякова только усилила, пошутив, что коллеге просто нужно дать немного времени — всего полчаса.

«Когда твоя мама впервые зашла на чью-то страницу в Instagram», — с таким пояснением видео появилось на странице шоу в соцсети.

Большинство пользователей обратили внимание на совсем другую деталь: во время поиска информации Данилко держал телефон очень близко к лицу, что явно свидетельствует о проблемах со зрением.

«У Данилко зрение плохое, не очень смешно…», «Линзы, очки, в конце концов операция лазерная», «Бывают разные болезни глаз, что операции не возвращают зрение», «Не смешно вообще», «Смеются со всего. Со слов Поляковой про плакальщицу Кароль Потап смеялся на "Лиге Смеха", это было вообще… фу», — прокомментировали увиденное зрители.

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Украинское шоу «Маска» является адаптацией американского формата The Masked Singer. По задумке проекта, детективы должны отгадывать медийных персон, выходящих на сцену в костюмах разных персонажей.

Эту задачу на Украине выполняют певицы Оля Полякова и Настя Каменских, артисты Dzidzio и Андрей Данилко, исполнитель Олег Винник.