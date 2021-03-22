Лавров отметил, что США не просто прекратили выполнять свои обязательства по договору, который сейчас пытаются реанимировать, но и запретили всем остальным странам выполнять резолюции Совета Безопасности ООН.
По словам министра, на Западе восприняли данное решение Вашингтона как «реальность». Однако Лавров подчеркнул, что это не «реальность», а грубейшее нарушение международного права.
Глава МИД выразил надежду, что США, которые изъявили намерение вернуться в ядерную сделку, реализуют свое желание.
Договор СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.