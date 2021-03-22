Выход США из ядерной сделки с Ираном - это демонстрация полной недоговороспособности Вашингтона. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы китайских СМИ. Беседу опубликовали 22 марта на сайте МИД

Ядерный могильник под Киевом заработал: Украина перестала вывозить радиоактивные отходы из страны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк отметил, что США не просто прекратили выполнять свои обязательства по договору, который сейчас пытаются реанимировать, но и запретили всем остальным странам выполнять резолюции Совета Безопасности ООН.

По словам министра, на Западе восприняли данное решение Вашингтона как «реальность». Однако Лавров подчеркнул, что это не «реальность», а грубейшее нарушение международного права.

Глава МИД выразил надежду, что США, которые изъявили намерение вернуться в ядерную сделку, реализуют свое желание.

Договор СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.